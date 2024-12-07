Торонто, Канада, 7 декабря, 2024, 08:18 — ИА Регнум. Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» одержали победу над «Торонто Мейпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Торонто 6 декабря и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

Nick Wass/AP/TASS

Во втором периоде команды обменялись голами: у «Кэпиталз» забил Ник Дауд, а у «Мейпл Лифс» — Джон Таварес. В середине третьей двадцатиминутки Коннор Макмайкл вывел гостей вперед, а на последней минуте Алексей Протас забил в пустые ворота.

Матч с «Мейпл Лифс» стал для «Вашингтона» восьмым в сезоне-2024/25 без российского нападающего Александра Овечкина, который восстанавливается после травмы. Без своего капитана команда одержала пять побед и потерпела три поражения.

В параллельном матче хоккеисты «Нью-Джерси» обыграли «Сиэтл Кракен» со счётом 3:2.

«Вашингтон» с 38 очками в 26 играх занимает первую строчку в Восточной конференции. «Торонто» идёт на 4-й строчке — 34 очка в 26 матчах.

Как сообщало ИА Регнум, 21 ноября появилась информация, что Овечкин получил травму в матче клуба «Вашингтон Кэпиталз» против «Юты» в городе Солт-Лейк-Сити. Врачи диагностировали у него перелом малоберцовой кости левой ноги.

Уточнялось, что из-за травмы спортсмен пропустит от четырёх до шести недель чемпионата. 23 ноября капитан хоккейного клуба впервые после полученного перелома появился на публике. Его заметили на одном из матчей НХЛ. Нападающий посетил игру «Вашингтон Уизардс» и «Бостон Селтикс» в американской столице.

19 ноября «Вашингтон Кэпиталз» в рамках выездного матча регулярного чемпионата НХЛ обыграл команду «Юта» в Солт-Лейк-Сити со счётом 6:2. Овечкин оформил дубль в ходе игры на 12-й и 26-й минутах матча. По итогам игры нападающий «Вашингтона» вышел на первое место в зачёте сезона НХЛ по числу голов. Он смог отправить в ворота 15 шайб в 18 матчах. При этом за время своей карьеры в Национальной хоккейной лиге Овечкин забил всего 868 голов.

После победы над «Ютой» клуб «Вашингтон Кэпиталз» оказался на первом месте в турнирной таблице столичного дивизиона с 27 очками