Симферополь, 7 декабря, 2024, 08:13 — ИА Регнум. По окончании конфликта необходимо провести новый Нюрнбергский процесс над украинскими военными преступниками. С соответствующим предложением выступил глава парламента Республики Крым Владимир Константинов.

Jens BÃ¼ttner/Global Look Press

«Нам нужен новый Нюрнбергский процесс, который всё расставит по своим местам. За Бучу, за Одессу и Мариуполь они должны ответить», — призвал он в беседе с «РИА Новости».

По мнению Константинова, наказание преступников гарантирует неповторение трагедии, однако если этого не произойдёт, то в следующий раз конфликт может вспыхнуть в другой части мира.

Политик назвал главу киевского режима Владимира Зеленского военным преступником, который должен понести наказание за все теракты, убийства и организацию диверсий. Глава крымского парламента напомнил, что даже в Средние века проблемы решались на поле боя. Украинцы должны узнать о преступлениях Зеленского и его банды, заключил Константинов.

Как сообщало ИА Регнум, в политических кругах идут дискуссии на тему трибунала для украинского руководства в разное время нахождения у власти, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Процесс будет работать не только на судебно-процессуальном треке, но и на политически-информационном поле. Важно фиксировать преступления киевского режима, работа ведётся практически на всех территориях, отметил дипломат.

Владимир Зеленский и руководитель его офиса Андрей Ермак должны быть арестованы и переданы суду сразу после заключения мирного договора с Россией, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский.