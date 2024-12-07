Вашингтон, 7 декабря, 2024, 07:47 — ИА Регнум. Публикация в соцсети Х интервью американского журналиста Такера Карлсона с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым набрала в течение 21 часа более 5 млн просмотров.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Сергей Лавров во время интервью Такеру Карлсону

Интервью продолжительностью почти полтора часа понравилось более 63 тыс. человек, публикацией поделились 22 тыс. пользователей. Всего пост набрал свыше 4 тыс. комментариев.

Как сообщало ИА Регнум, в ходе беседы Сергея Лаврова с Такером Карлсоном затрагивались темы о происхождении украинского кризиса, положении в зоне спецоперации, отношениях с США и избранным президентом Дональдом Трампом, ситуации в Сирии, испытании ракетной системы «Орешник», вероятности ядерной войны и другие вопросы.

Политолог-американист, ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин считает, что интервью главы МИД России американскому журналисту услышали те, кто являются сторонниками нормализации отношений Вашингтона с Москвой. Поскольку ни Карлсон, ни избранный президент США Дональд Трамп не могут принимать каких-то решений до инаугурации 20 января 2025 года, комментарий Сергея Лаврова используется западным журналистом как подготовка информационного пространства для будущих переговоров. По мнению эксперта, реакция в США на интервью Лаврова есть, и довольно серьёзная, так как количество просмотров исчисляется миллионами, но вряд ли посланный Россией сигнал будет принят во внимание уходящей администрацией Джо Байдена, потому что они думают в другом контексте.