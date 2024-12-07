Курск, 7 декабря, 2024, 07:42 — ИА Регнум. Появление в Telegram-канале «Вести. Курск» публикации с оскорблениями в адрес назначенного врио губернатора Курской области Александра Хинштейна связано с атакой хакеров и взломом аккаунта. Так объяснил ситуацию заместитель гендиректора ВГТРК Рифат Сабитов.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«К сожалению, фейки и взлом аккаунтов мошенники делают везде и повсюду. Меня «вскрывают» каждый день», — рассказал Сабитов Telegram-каналу Baza.

На вопрос, было ли появление этой записи хакерской атакой, он ответил утвердительно, посоветовав с вопросами «обращаться к этим мошенникам».

Оскорбительная публикация появилась вечером 5 декабря, спустя несколько минут её удалили, но пост успел разлететься по интернету.

Как сообщало ИА Регнум, назначенный президентом Владимиром Путиным на должность губернатора Курской области Александр Хинштейн должен будет обеспечить все потребности жителей региона. Об этом заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.

Замена российского триколора на украинский флаг на одном из LED-экранов Астаны была осуществлена в результате хакерской атаки из-за рубежа. Об этом 28 ноября сообщила Государственная техническая служба (ГТС) Казахстана.

Инцидент с заменой флага произошёл днём ранее, 27 ноября. На одном из столичных экранов в центре города, транслировавших российский триколор, на непродолжительное время появился украинский флаг.