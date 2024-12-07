Херсон, 7 декабря, 2024, 07:28 — ИА Регнум. Для России абсолютно неприемлем сценарий заморозки конфликта на Украине на примере Корейского полуострова. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

khogov.ru Владимир Сальдо

«Верховный главнокомандующий чётко обозначил, что целью является справедливый мир, который обеспечит безопасность страны и восстановит историческую справедливость. Полное выполнение задач специальной военной операции — единственный путь к достижению устойчивого мира», — отметил он в интервью «РИА Новости».

Заморозка конфликта, по мнению Сальдо, накопит лишь ещё больше противоречий и станет временным решением, оставляющим угрозы нерешёнными.

Как сообщало ИА Регнум, США после победы Дональда Трампа на президентских выборах могут попытаться продавить «корейский сценарий» для разрешения украинского конфликта, отметил 9 ноября глава парламента Крыма Владимир Константинов. Нужно как можно дальше отбросить ВСУ от границы, чтобы лишить их возможности угрожать территории России. Также важно, чтобы на Украине произошла смена власти, отказ от русофобии и денацификация, продолжил Константинов.

Россия готова выслушать предложения Трампа по урегулированию украинского конфликта, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

После победы на выборах президента США Трамп заявил, что намерен не развязывать войны, а положить им конец. Также он неоднократно утверждал, что для разрешения российско-украинского конфликта ему потребуется всего 24 часа.

Президент России Владимир Путин ранее указывал, что одним из условий для переговоров Москвы и Киева будет заявление украинских властей об отказе от намерений вступить в НАТО. Кроме того, для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, отмечал Путин.