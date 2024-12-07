Краснодар, 7 декабря, 2024, 07:16 — ИА Регнум. Причиной конфликта с применением ножа в школе Краснодара могла стать попытка двух учеников заступиться за одноклассницу, которую терроризировал восьмиклассник.

Иван Шилов ИА REGNUM

По информации прокуратуры Краснодарского края, несовершеннолетний ученик в драке «причинил непроникающие ножевые ранения сверстникам». Пострадавших доставили в больницу, откуда позже отпустили.

Установлено, что двое из участников конфликта состоят на внутришкольном учёте.

Как сообщили «РИА Новости» в полиции, двое пострадавших учеников — братья, они заступились за одноклассницу, которой нападавший с ножом не «давал прохода».

У девочки на теле зафиксировали синяки и ссадины. Всего после инцидента были госпитализированы четыре ребёнка.

Как сообщало ИА Регнум, 6 декабря ученик напал с ножом на одноклассников в одной из школ Краснодара. Прокуратура начала проверку по факту происшествия в посёлке Российском. Напавший на сверстников ученик был задержан.

Травмы получили пять учеников, у двоих из них лёгкие ранения.

Министр образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края Елена Воробьёва заверила, что детям окажут всю необходимую помощь, в том числе психологическую. Она также заявила, что будет проведено педагогическое расследование. По факту нападения возбудили уголовные дела по статьям о хулиганстве и халатности.

Ранее предполагалось, что дети включили громко через bluetooth-колонку песню рэпера Алишера Моргенштерна (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Начался словесный конфликт, который перешёл в драку с применением ножа.