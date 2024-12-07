Вашингтон, 7 декабря, 2024, 06:45 — ИА Регнум. Россиянку Светлану Дали, обвиняемую в незаконном проникновении и нахождении на борту самолёта, летевшего из Нью-Йока в Париж, освободили из-под стражи без залога. При этом ей выдвинули множество условий, включая запрет на посещение аэропортов. Об этом сообщил телеканал CNN.

Самолёт «Турецких авиалиний»

В суде женщине предъявили обвинение за безбилетный полёт. Светлане Дали грозит до пяти лет лишения свободы.

Известно, что 57-летняя женщина несколько лет живёт в США, ранее просила убежища во Франции, посещает церковь.

Среди условий освобождения Дали — запрет на посещение аэропортов, обязательство сдать все проездные документы, соблюдение комендантского часа, прохождение медобследования и лечения (по необходимости).

Установлено, что во время безбилетного полёта женщина пряталась в туалетах. Также выяснилось, что пункты досмотра и контроля она не проходила.

Как сообщало ИА Регнум, россиянка 26 ноября без билета смогла улететь из аэропорта Нью-Йорка в Париж. При попытке отправить её обратно безбилетница устроила на борту 30 ноября скандал. Её сняли с рейса.

В системе бронирования билетов Leonardo произошёл глобальный сбой 29 ноября. При этом система регистрации пассажиров в аэропорту, на сайте и в мобильном приложении работала в штатном режиме.