Москва, 7 декабря, 2024, 06:28 — ИА Регнум. На юго-западе Москвы сгорел частный автобус. В результате инцидента погиб один человек, сообщила 7 декабря пресс-служба столичной прокуратуры.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

Инцидент произошёл на автостоянке на Голубинской улице. Точную причину пожара установит экспертиза, уточнили в Telegram-канале городской прокуратуры.

По данным ГУ МЧС России по Москве, пожар ликвидировали на площади 25 кв. метров. В результате возгорания погиб один человек, ещё один числится пострадавшим.

Как сообщало ИА Регнум, в мае на улице Титова в Екатеринбурге на ходу загорелся трамвай. Пламя охватило задний вагон состава. Спасатели эвакуировали из трамвая около 30 человек, один из них пострадал.

В Перми в конце ноября пассажирский автобус съехал с дороги, врезался в столб и загорелся на Западном обходе города. Пожар возник в результате обрыва проводов. Пассажиры успели покинуть салон. Двое пострадавших обратились за медицинской помощью.