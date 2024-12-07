Все решения США были ужасны для Украины — Роджер Уотерс
Экс-лидер Pink Floyd Уотерс: все решения США по Украине были катастрофическими
Лондон, 7 декабря, 2024, 06:12 — ИА Регнум. Британский музыкант, экс-лидер рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс раскритиковал все решения властей США по Украине, назвав их катастрофическими.
«Каждое решение, которое они приняли по Украине, было катастрофическим. С того момента, как (бывший заместитель госсекретаря США. — Прим. ред.) Виктория Нуланд организовала переворот на майдане, и ещё до того — с момента, когда они решили расширить НАТО», — пояснил музыкант «РИА Новости».
Кроме того, Уотерс напомнил о нарушении Западом обещаний не расширять НАТО. По его словам, в администрации США принимают ошибочные решения по внешней политике в целом, а их действия по отношению к Украине привели лишь к страданиям и усилению конфликта.
От избранного президента США Дональда Трампа Роджер Уотерс ожидает значительных шагов с января 2025 года. Трамп, считает музыкант, не заинтересован в расходах на гибридную войну против России на Украине.
Как сообщало ИА Регнум, ранее Виктория Нуланд косвенно признала, что Киев отказался заключать стамбульские соглашения с Москвой после консультаций с Вашингтоном и Лондоном. США стало очевидно, что условия России были якобы невыгодны для Украины, добавила она.
Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал критическим вопрос мобилизации на Украине и призвал киевский режим принимать «сложные, но необходимые решения».