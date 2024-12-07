Лондон, 7 декабря, 2024, 06:12 — ИА Регнум. Британский музыкант, экс-лидер рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс раскритиковал все решения властей США по Украине, назвав их катастрофическими.

Василий Иванов ИА REGNUM Роджер Уотерс, автор композиций группы Pink Floyd

«Каждое решение, которое они приняли по Украине, было катастрофическим. С того момента, как (бывший заместитель госсекретаря США. — Прим. ред.) Виктория Нуланд организовала переворот на майдане, и ещё до того — с момента, когда они решили расширить НАТО», — пояснил музыкант «РИА Новости».

Кроме того, Уотерс напомнил о нарушении Западом обещаний не расширять НАТО. По его словам, в администрации США принимают ошибочные решения по внешней политике в целом, а их действия по отношению к Украине привели лишь к страданиям и усилению конфликта.

От избранного президента США Дональда Трампа Роджер Уотерс ожидает значительных шагов с января 2025 года. Трамп, считает музыкант, не заинтересован в расходах на гибридную войну против России на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Виктория Нуланд косвенно признала, что Киев отказался заключать стамбульские соглашения с Москвой после консультаций с Вашингтоном и Лондоном. США стало очевидно, что условия России были якобы невыгодны для Украины, добавила она.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал критическим вопрос мобилизации на Украине и призвал киевский режим принимать «сложные, но необходимые решения».