Москва, 7 декабря, 2024, 08:42 — ИА Регнум. Уходящий, 2024 год для киноиндустрии Якутии оказался весьма успешным. По словам главы региона Айсена Николаева, якутские фильмы выиграли десять наград из 52 завоёванных российским кинематографом на различных кинофестивалях и премиях.

Пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия) Кадр из фильма «Там, где танцуют стерхи» Михаила Лукачевского

«Мы гордимся тем, что являемся самым активным кинорегионом, третьим по производству фильмов после Москвы и Санкт-Петербурга. По данным на 1 декабря, якутские кинопроизводители завоевали 19% всех зарубежных наград российского кино за этот год», — подчеркнул 6 декабря Айсен Николаев на мероприятии Агентства стратегических инициатив в Москве.

Так, фильм «Чума» Дмитрия Давыдова завоевал награду «Полнометражный художественный фильм» с формулировкой «За точную кинематографию» Lucania Film Festival (Италия), а также приз Федерации международной прессы FIPRESCI за игровой фильм goEast — 2024 (Германия). Кинокартина рассказывает о двух семьях, проживающих по соседству в якутской глубинке, где отцы-одиночки воспитывают сыновей-подростков. В главных ролях — талантливые якутские актёры, сумевшие передать всю глубину и сложность своих персонажей.

«Фильм про терпимость, про уважение к другому, о доброте. Это очень актуально для нашего общества. Не только для якутского, но и для российского. Это фильм именно сейчас нужен», — пояснил режиссёр Дмитрий Давыдов.

Фильм «Легенды вечных снегов» Алексея Романова взял Гран-при Бишкекского МКФ (Кыргызстан), а фильм «Схватка» Никандра Федорова — диплом жюри «Судьба человека» Минского МКФ «Лiстапад» (Белоруссия).

Анимационный фильм «Потерянные письма» признан лучшим анимационным фильмом Центральной Азии и СНГ Almaty Anymation Festival (Казахстан) и Golden Ger IFF (Монголия), а мультфильм «Мунха» — лучшим анимационным фильмом Budapest Short Cut Film Festival (Венгрия).

Сразу нескольких наград удостоен и фильм «Там, где танцуют стерхи» Михаила Лукачевского. Кинокартина, повествующая о мальчике Ване, который после травмы позвоночника пытается встать на костыли и делать самостоятельные шаги, получила приз президента Республики Беларусь «За гуманизм и духовность в кино». Также работа отмечена премией «За лучшую режиссуру игрового фильма имени Михаила Пташука» Минского МКФ «Лiстапад» и Гран-при конкурса стран Центральной Азии и Тюркского мира МКФ Евразия (Казахстан).

Как сообщало ИА Регнум, якутский кинематограф продолжает развиваться, привлекая внимание как местной аудитории, так и зрителей за пределами региона.

После того как Якутия разработала и внедрила проект российского стандарта показа кинофильмов «Экстра Синема», «импортозаместив» широкоформатную кинематографическую систему IMAX, более 70 тысяч жителей региона получили возможность смотреть новые фильмы на большом экране в день их премьеры.

И кинокартину «Там, где танцуют стерхи» режиссёра Михаила Лукачевского они смогли увидеть уже в начале октября 2024 года. Тогда в Якутии одновременно были запущены сразу 40 кинозалов системы «Экстра Синема».

Это событие Айсен Николаев назвал знаковым шагом для укрепления технологического суверенитета российской киноиндустрии, заверив, что работа в этом направлении продолжится.