Сеул, 7 декабря, 2024, 05:24 — ИА Регнум. Президенту Южной Кореи Юну Сок Ёлю не избежать досрочной отставки. Об этом 7 декабря заявил председатель правящей партии страны «Гражданская сила» Хан Дон Хун.

Republic of Korea Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль

«Ранняя отставка Юна неизбежна», — процитировало лидера партии агентство Yonhap.

Хан Дон Хун добавил, что партия обсудит этот вопрос и выберет наилучший курс действий.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Reuters, 4 декабря парламент Южной Кореи внёс на рассмотрение вопрос об объявлении импичмента президенту страны Юну Сок Ёлю за его решение ввести военное положение. Голосование ожидается 7 декабря в 17:00 по местному времени (11:00 мск). Правящая партия контролирует 108 из 300 мест в парламенте Южной Кореи. Для отстранения президента от власти необходимо 200 голосов парламентариев. Предложение об объявлении импичмента поддержал 191 депутат от оппозиции.

Днём ранее Юн Сок Ёль ввёл военное положение в Южной Корее на фоне угрозы импичмента. По словам главы корейского государства, это решение стало «неизбежной мерой для обеспечения свободы и безопасности людей, а также устойчивости страны от действий антигосударственных сил». Отмечалось, что оппозиционная Демократическая партия попыталась выдвинуть импичмент государственному аудитору и главному прокурору страны.

Юн Сок Ёль 7 декабря публично принёс извинения за решение ввести в Южной Корее военное положение. Также он пообещал не совершать подобного впредь и не пытаться избежать ответственности.