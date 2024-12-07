Москва, 7 декабря, 2024, 05:13 — ИА Регнум. В московский клуб Bizarre, а также в заведения «Систерс» и «Центральная станция» в ночь на 7 декабря нагрянули силовики. Подробности сообщил РЕН ТВ.

Кадр из к/ф «21 и больше». реж Джон Лукас, Скотт Мур. 2013. США Вечеринка

Посетителей клубов допросили и провели обыски. Кинологи с собаками также делали свою работу. В клубе «Систерс» у отдыхающего были обнаружены запрещённые вещества. Молодой человек сказал, что в клубе могут быть «тусовщики с нетрадиционной ориентацией».

В Bizarre обнаружили десятки сценических костюмов и комнаты с инвентарем для БДСМ-вечеринки.

В клубе «Центральная станция» несколько десятков гостей ОМОН положил лицом в пол, сообщил Mash. Здесь проходила вечеринка «Царица пати». Люди в форме при обыске нашли запрещённые вещества.

Владельцев заведений обвиняют в пропаганде ЛГБТ (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА Регнум, полиция провела рейд на вечеринке для подростков от 14 лет и старше, которую устроил московский ночной клуб Contact. Очевидцы рассказали журналистам, что одного из несовершеннолетних задержали. Он разбил бутылку со спиртным, когда увидел правоохранителей.

В ночь на 30 ноября правоохранители провели рейды в ряде московских ночных клубов. Полиция искала запрещённые вещества и выявляла тех, кто был в состоянии наркотического опьянения. Силовики задержали несколько десятков человек.

При этом столичный клуб Inferno, в котором также провели ночную проверку, закрылся. Со здания сняли вывески, двери заведения опечатали.

30 ноября также был рейд полиции на концерте певца Mayot (Артём Никитин) в Санкт-Петербурге. Правоохранители проверяли посетителей на наличие у них запрещённых веществ.

30 ноября ОМОН нагрянул в несколько популярных ночных клубов Москвы. В частности, силовики побывали в клубах Arma (бывший «Мутабор», где проходила скандальная «голая» вечеринка), Mono, Simach и Inferno.