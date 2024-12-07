Донецк, 7 декабря, 2024, 04:45 — ИА Регнум. В Донецке силовики задержали организованную группировку чиновников, которая совершала мародёрства во время боевых действий на территории ДНР. В списке обвинений, в частности, хищение с последующей продажей металлоконструкций с завода «Азовэлектросталь» на сумму более 518 млн рублей. Обвиняемых доставили в Москву. Подробности сообщил «Ъ».

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В ближайшее время следствие намерено предъявить ОПГ обвинение в окончательной редакции.

По информации издания, СКР обвиняет бывшего зампредседателя правительства, министра промышленности и торговли ДНР Владимира Рущака, его помощника Сергея Голощапова, а также руководителя ведомственного ГУП «Торговый дом «Втормет» Максима Солдатова в совершении мародёрства «в период вооружённого конфликта или ведения боевых действий, связанного с обращением в пользу виновного или других лиц чужого имущества в особо крупном размере».

Эта статья была внесена в Уголовный кодекс осенью 2022 года, когда проходила мобилизация.

Расследование по материалам УФСБ изначально велось в СУ СКР по ДНР. Следователи установили, что Солдатов и «иные лица», действуя умышленно, организованной группой по предварительному сговору, пользуясь тем, что на территории республики ведутся боевые действия, изъяли имущество завода «Азовэлектросталь» в Мариуполе на сумму не менее 518 млн рублей. Впоследствии украденное было реализовано через ГУП как металлолом, а деньги фигуранты поделили между собой.

На заводе «Азовэлектросталь» производили железнодорожный транспорт, металлургическое и горнорудное оборудование.

После задержания Максима Солдатова следователи выяснили, что к хищению также имеют непосредственное отношение и руководители минпромторга республики. Владимир Рущак и Сергей Голощапов были также задержаны.

До начала событий в Донбассе в 2014 году Рущак возглавлял Национальное агентство по аккредитации Украины. Затем он перебрался в Россию, возглавив управление Федеральной службы по аккредитации по Центральному федеральному округу. Позже стал замглавы минпромторга ДНР, а в 2020 году указом главы республики Дениса Пушилина назначен главой ведомства. Через три года Пушилин отправил чиновника, имевшего, по сообщениям местных СМИ, весьма неоднозначную репутацию, в отставку.

Дело расследовалось в ДНР, но по решению первого заместителя председателя СКР Эдуарда Кабурнеева было передано в Москву. В ноябре по ходатайствам следователей Басманным райсудом фигурантам были продлены меры пресечения. Активы экс-чиновников арестованы для погашения ущерба. Рущак, Солдатов и Голощапов обжаловали следственные действия и судебные решения, но ничего не добились. Всем троим грозит лишение свободы на сроки от 8 до 15 лет.

Как сообщало ИА Регнум, суд заочно арестовал бизнесмена Сергея Овчинникова, обвиняемого в организации хищения зданий Минобороны РФ в подмосковной Балашихе и Москве. Овчинников объявлен в розыск. Ещё три фигуранта дела находятся под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

Полицейские задержали женщину, подозреваемую в хищении 3 млн рублей у вдовы участника специальной военной операции. По данным МВД, женщина предложила вдове юридические услуги, после чего не только завладела крупной денежной суммой, но и потребовала 870 тыс. рублей за то, чтобы тело погибшего военного доставили с фронта.