Сеул, 7 декабря, 2024, 04:39 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль 7 декабря публично принёс извинения за решение ввести в стране военное положение. Также он пообещал не совершать подобного впредь и не пытаться избежать ответственности.

Korean Culture and Information Service Юн Сок Ёль

«Я приношу глубочайшие извинения за свои действия», — сказал Юн Сок Ёль и низко поклонился, обращаясь к нации в телеэфире.

Также он пообещал, что не будет пытаться избежать юридической и политической ответственности, если они последуют, и впредь не будет вводить военное положение в Южной Корее.

Как сообщало ИА Регнум, 3 декабря Юн Сок Ёль ввёл в Южной Корее военное положение. По его словам, такая мера была необходима якобы для обеспечения свободы и безопасности людей и для поддержания устойчивости страны от действий антигосударственных сил. Назначенный командующим военным положением генерал Пак Ан Су объявил о приостановке работы парламента и политических партий. После этого депутаты парламента Южной Кореи собрались на заседание и проголосовали за отмену военного положения в стране.

Полиция Южной Кореи 5 декабря начала расследование в отношении президента страны в связи с введением военного положения. Директор Национального управления расследований Чжон Су подчеркнул, что ситуация носит беспрецедентный характер.