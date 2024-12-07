Вашингтон, 7 декабря, 2024, 04:06 — ИА Регнум. Российский голкипер Игорь Шестёркин, воспитанник «Крыльев Советов», подпишет новый контракт с клубом «Нью-Йорк Рейнджерс» на восемь лет со среднегодовой зарплатой в 11,5 млн долларов (всего — 92 млн). Соглашение вступит в силу со следующего сезона. Таким образом, Шестёркин станет самым высокооплачиваемым вратарем в истории НХЛ.

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Среди россиян больше него получает только нападающий Артемий Панарин — 11,643 млн долларов.

Об условиях договора в соцсети X написал аналитик телеканала ESPN Кевин Уикс. Ранее клуб предлагал вратарю сделку на 8 лет на общую сумму 88 млн долларов, но хоккеист отказался. Согласно новому соглашению Шестёркин получит 92 млн долларов за эти же 8 лет. В этом сезоне вратарь по контракту получает 5,67 млн в год.

За последние три сезона голкипер провёл 209 матчей. В октябре 2023 года Игорь Шестёркин занял второе место в официальном топе вратарей сезона.

Как сообщало ИА Регнум, команда американского форварда «Торонто» Остона Мэттьюса с Игорем Шестёркиным обыграла команду канадского форварда «Эдмонтона» Коннора Макдэвида в Матче звёзд Национальной хоккейной лиги в Торонто. Капитаном победителей был канадский исполнитель Джастин Бибер. Встреча завершилась со счётом 7:4.

В матче регулярного чемпионата НХЛ с командой «Чикаго Блэкхокс» на льду арены «Юнайтед-центр» Шестёркин смог отразить 28 из 31 бросков по своим воротам.