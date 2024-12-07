Вашингтон, 7 декабря, 2024, 03:43 — ИА Регнум. Индия не принимала решения о создании единой валюты для стран БРИКС с целью уменьшения зависимости от доллара, заявил управляющий индийским Центробанком Шактиканта Дас. Об этом 6 декабря сообщило агентство Bloomberg.

Сергей Корсун ИА Регнум БРИКС (BRICS)

«Никакого решения принято не было. Нужно также иметь в виду географическую разнородность стран — в отличие от географически связанной еврозоны», — отметил он, добавив, что предложение о создании единой валюты объединения выдвинул один из членов БРИКС.

В настоящее время, по его словам, Индия сосредоточена на расширении использования рупии в международных расчётах, что соответствует политике премьер-министра страны Нарендры Моди.

Как сообщало ИА Регнум, в конце сентября президент Владимир Путин отмечал, что партнёры России заинтересованы в переходе на национальные валюты при расчётах за экспорт. Доля рубля во внешнеторговых операциях РФ приблизилась к 40%, в то время как российская сторона работает со странами БРИКС над созданием собственного платёжного контура для независимого обслуживания внешней торговли, добавил глава государства.

7 ноября Путин подчёркивал, что говорить о единой валюте БРИКС рано, у членов организации пока нет такой цели. Прежде чем начать разговоры об этом, нужно добиться большей интеграции экономик, пояснил он.