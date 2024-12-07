Вена, 7 декабря, 2024, 03:10 — ИА Регнум. Ряд западных чиновников ведут себя «как в детском саду», не ориентируясь в оценках ситуации на Украине. К такому выводу 7 декабря пришёл постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Irna.ir Михаил Ульянов

«Они, видимо, не ориентируются в современных реалиях. Как в детском саду, простите. Им нужно вернуться к более реалистичным оценкам», — отметил дипломат в Telegram-канале.

Ульянов напомнил о звучащих на Западе довольно странных заявлениях относительно мирных переговоров по Украине с позиции силы.

Как сообщало ИА Регнум, 28 ноября будущий спецпосланник избранного президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил о намерении продвигать «мир с позиции силы». Он также пообещал таким способом защищать интересы США.

Россия всегда была готова начать переговоры по урегулированию конфликта на Украине, подчёркивал президент Владимир Путин. Глава государства также напомнил об условиях разрешения кризиса, среди которых вывод Киевом войск из российских регионов и отказ от планов вступить в НАТО. При этом переговоры по Украине должны быть основаны на реальности. Путин заявлял, что Москва даже после начала СВО стремилась завершить конфликт мирным путём, но Киев этого не захотел. Россия пыталась урегулировать конфликт в Донбассе с 2014 года, напомнил президент.