Могилёв-Подольский, Украина, 7 декабря, 2024, 02:37 — ИА Регнум. На Украине в городе Могилёве-Подольском Винницкой области ночью 7 декабря прогремели взрывы. Об этом сообщил телеканал ТСН.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

«Могилёв-Подольский… взрывы», — указали журналисты в Telegram-канале.

Других подробностей авторы не привели.

Ранее в ряде регионов Украины, в том числе в Винницкой области, объявили воздушную тревогу.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 7 декабря об опасности с воздуха предупредили жителей Киева и 11 областей Украины. В столице сирены взвыли в 01:33 мск.

Ночью 5 декабря на фоне объявленной воздушной тревоги в Днепропетровской области взрыв прогремел в украинском Кривом Роге.

В Минобороны неоднократно подчёркивали, что российская армия наносит удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.