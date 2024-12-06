Москва, 7 декабря, 2024, 02:22 — ИА Регнум. Ситуация в Курской области близится к развязке, ожидается нормализация обстановки. Об этом 6 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум Дмитрий Песков

«Ситуация близка к развязке. Время нам покажет насколько. Эта развязка будет обязательно. Ситуация будет нормализована. Задачи надо решать уже сегодня», — отметил на брифинге представитель Кремля.

Таким образом Песков прокомментировал назначение президентом Владимиром Путиным врио губернатора Курской области Александра Хинштейна.

Как сообщало ИА Регнум, 5 декабря Владимир Путин предложил Хинштейну временно возглавить Курскую область вместо Алексея Смирнова, который покинул пост губернатора по собственному желанию. По словам главы государства, регион нуждается в кризисном управлении, а после освобождения всех территорий от ВСУ там предстоит многое сделать. Хинштейн согласился и ответил, что приложит «максимум возможного и усилий», для того чтобы оправдать доверие президента.

По данным Минобороны на 6 декабря, ВСУ за четыре месяца массированной атаки на Курскую область потеряли более 38 485 военных. Кроме того, украинская армия потеряла 232 танка, 169 боевых машин пехоты, 123 бронетранспортёра, 1230 боевых бронированных машин, 1092 автомобиля, 308 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня.