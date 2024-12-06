Краснодар, 7 декабря, 2024, 01:58 — ИА Регнум. Причиной конфликта с применением ножа в школе Краснодара могла стать попытка двух пострадавших учеников заступиться за одноклассницу, которую терроризировал напавший восьмиклассник. Об этом сообщили «РИА Новости» в полиции.

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«Двое пострадавших — родные братья, которые пытались заступиться за девочку. Одноклассник, у которого был нож, обижал её и не давал прохода, из-за этого конфликт и начался. У девочки также синяки и ссадины», — цитирует издание источник.

После инцидента были госпитализированы четыре ребёнка. На данный момент все дети выписаны из больницы и переведены на амбулаторное лечение.

Как сообщало ИА Регнум, 6 декабря ученик напал с ножом на одноклассников в одной из школ Краснодара. Прокуратура Прикубанского округа Краснодара проинформировала, что начала проверку по факту происшествия в посёлке Российском. Напавший на сверстников ученик был задержан.

Травмы получили пять учеников, у двоих из них лёгкие ранения.

Министр образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края Елена Воробьёва заверила, что учащимся окажут всю необходимую помощь, в том числе психологическую. Она также заявила, что будет проведено педагогическое расследование. По факту нападения возбудили уголовное дело по статьям о хулиганстве и халатности.