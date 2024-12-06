Суджанский район, Курская область, 7 декабря, 2024, 01:37 — ИА Регнум. Российские бойцы выбили украинские подразделения из села Плёхово в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» (Rusvesna).

ИА Регнум Российская армия освободила максимальную по площади территорию в зоне СВО

По информации военных, в селе Плёхово «идёт зачистка для продвижения к населённому пункту Гуево» в Суджанском районе.

Как сообщало ИА Регнум, российские войска освободили сёла Пустынка и Сухие Ялы в Донецкой Народной Республике. На этом направлении ВС РФ нанесли удары по живой силе и тяжёлой технике 19 бригад Вооружённых сил Украины и нацгвардии и отразили 72 контратаки украинских военных.

Украинец Евгений Гор, которого мобилизовали во временно контролируемом Киевом городе Запорожье, сдался в плен российским войскам в Курской области. Командир взвода младший лейтенант ВСУ уточнил, что до начала спецоперации работал на Запорожской АЭС в Энергодаре. В сентября 2022 года он переехал в Запорожье, где через два месяца его насильно мобилизовали.