Тбилиси, 7 декабря, 2024, 01:32 — ИА Регнум. В Тбилиси сотрудники полиции начали массово задерживать протестующих у здания парламента. Точное количество арестованных в МВД Грузии не назвали.

Иван Шилов ИА Регнум Полиция Грузии

Митингующие кидали в полицейских камни и хлопушки, использовали пиротехнику. Для разгона участников акции правоохранители использовали водомёты. Самых активных протестующих стражи порядка задерживали. После этого люди стали разбегаться и покидать площадь, передаёт ТАСС.

На проспекте Руставели вечером 6 декабря организовали очередной митинг оппозиции, выражающей недовольство приостановкой грузинскими властями переговоров по членству в Евросоюзе.

Как сообщало ИА Регнум, протесты в Тбилиси активизировались с конца ноября. Поводом стало объявление премьер-министра Ираклия Кобахидзе о решении правительства до конца 2028 года не обсуждать вопрос о переговорах по поводу вступления в ЕС. Также власти Грузии отказались от всех бюджетных грантов, предоставляемых Евросоюзом. В Грузии заявили, что не допустят в стране сценария украинского «майдана».

В ходе одного из митингов у участников акции протеста заметили символику «Грузинского легиона» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе отметил, что почти треть идентифицированных участников протестов в Тбилиси оказались иностранцами.