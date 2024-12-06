Минск, 7 декабря, 2024, 01:12 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Минске с российским коллегой Владимиром Путиным 6 декабря заявил, что республику беспокоит ситуация в Западной Европе, особенно вблизи границ с Польшей и Литвой. В этой связи белорусский президент обратился к Путину с просьбой разместить ракетный комплекс «Орешник» на территории его страны. По словам Лукашенко, это «серьёзно успокоило бы некоторые «умы», которые намериваются выступать против Белоруссии.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко

«Не сочтите за наглость, но я хочу публично попросить вас, чтобы новые системы вооружения, прежде всего «Орешник», были размещены на территории Беларуси», — обратился Лукашенко к Путину.

Российский президент по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства ответил, что есть возможность размещения «Орешника» в Белоруссии во второй половине 2025 года по мере наращивания выпуска ракеты.

Путин подчеркнул, что ракетная система в Белоруссии будет входить в комплекс Ракетных войск стратегического назначения ВС РФ, но определение целей «Орешника» останется за Белоруссией.

«Определение объектов поражения на территории вероятного противника, безусловно, будет оставаться за военно-политическим руководством республики Беларусь. Это очевидная вещь», — отметил российский лидер.

Отмечается, что ракетные системы будут поступать на вооружение армий двух стран параллельно.

Как сообщало ИА Регнум, 6 декабря Владимир Путин прибыл в Минск. Также в столицу Белоруссии также прибыл премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Лидеры России и Белоруссии по итогам заседания Высшего государственного совета Союзного государства в Минске подписали 6 декабря договор о гарантиях безопасности между странами.

На заседании в Минске Владимир Путин отметил, что гарантии безопасности между РФ и Белоруссией предполагают задействование всех сил, в том числе российского ядерного оружия. Александр Лукашенко в свою очередь подчеркнул, что Москва и Минск выходят на беспрецедентный уровень стратегического сотрудничества в военной сфере.

21 ноября Владимир Путин заявил о применении ракетной системы «Орешник» для удара по объекту ВПК Украины в Днепропетровске. Он пояснил, что ранее в этот день, а также 19 ноября, против РФ было применено западное дальнобойное оружие, но системы ПВО отразили атаки. Россия ответила на удары испытанием «Орешника» — новейшей ракетной системы средней дальности.