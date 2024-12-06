Москва, 7 декабря, 2024, 01:06 — ИА Регнум. Специализирующуюся на производстве обуви российскую компанию Ralf Ringer признали банкротом. Соответствующее решение 6 декабря вынес Арбитражный суд Москвы.

Pda.msk.arbitr.ru Арбитражный суд города Москвы

«Признать должника АО «Ральф Рингер» банкротом и открыть конкурсное производство», — указали в картотеке арбитражных дел.

Для погашения долгов компании перед кредиторами её имущество будет распродано.

Исковое заявление в отношении производителя обуви поступило в суд от ООО «Стивали» в июне 2023 года. Ralf Ringer арендовала у «Стивали» помещение в Подмосковье. Известно, что компания задолжала арендодателю более 20 млн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре крупнейший в Санкт-Петербурге производитель колбас и мясных продуктов ООО «МПК «Петровские деликатесы» подал иск о банкротстве. Общая сумма исковых требований превысила 44 млн рублей. По словам адвоката Елены Менде, одной из причин подачи иска о банкротстве могла стать невозможность исполнения обязанностей налогоплательщика.