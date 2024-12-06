Москва, 7 декабря, 2024, 00:34 — ИА Регнум. В России установлены требования для мест проведения экзамена по русскому языку для мигрантов, а также единая стоимость экзаменов, в том числе на гражданство и разрешение на работу. Постановление, подписанное председателем российского правительства Михаилом Мишустиным опубликовано на портале правовой информации.

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Положением определяется порядок и критерии включения госучреждений в перечень, проводящих экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ для иностранных граждан и лиц без гражданства, порядок ведения перечня, порядок и основания исключения из перечня государственных учреждений, включенных в перечень.

В перечень включаются учреждения, соответствующие следующим критериям: подведомственность федеральному органу исполнительной власти или исполнительному органу субъекта РФ, наличие в организационно-штатной структуре работников с высшим образованием по направлениям «Филология» и (или) «Лингвистика», «История» и «Юриспруденция» и необходимая материально-техническая база для подготовки, проведения экзамена.

Должностные лица, ответственные за организацию и проведение экзамена, не должны иметь судимость за незаконное пересечение российской границы.

Стоимость сдачи экзамена по русскому языку, а также по истории России и основам законодательства, составляет 2950 рублей. Для получения разрешения на временное проживание нужно заплатить 5900 рублей, а для разрешения на работу — 3800 рублей.

Как сообщало ИА Регнум, в российских школах прошло тестирование учеников-мигрантов на знание русского языка. Об этом 28 ноября рассказала начальник управления международных связей Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы Ксения Габдрахманова.

18 ноября депутаты Госдумы предложили правительству принять комплекс из 10 мер в сфере миграции, в том числе проработать вопрос о закреплении уровней знания русского языка в зависимости от выполняемой человеком работы.

Предлагается сделать в качестве обязательной устную часть экзамена по русскому языку и расширить видеозапись устной части экзамена, а также включить в неё записи ответов на вопросы о целях его приезда в Россию.