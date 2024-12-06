Москва, 7 декабря, 2024, 00:05 — ИА Регнум. Айтишник из России Вадим оказался в рабстве в Мьянме, где он вынужденно обманывал россиян, за услуги его просто кормили. Он устроил бунт с другими заложниками из Шри-Ланки и сбежал в Таиланд. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Иван Шилов ИА Регнум Айтишник

Молодой мужчина из амурского Благовещенка получил предложение о работе от китайского бизнесмена, который попросил его переехать в Мьянму, якобы удалёнка не возможна. Когда айтишник приехал на место, у него забрали паспорт и отправили в офис.

Хакер работал по 20 часов в течение полугода.

«Платили едой. «Рабовладельцы» угрожали, если откажется разводить россиян — будут последствия», — написал Mash.

Вадиму удалось с другими заложниками сбежать в Таиланд, о побеге они предупредили посольство Шри-Ланки, чтобы на границе их не задержали. В настоящий момент айтишник находится в Бангкоке и ждёт, когда его отправят в Россию.

Как сообщало ИА Регнум, во Владимирской области суд заключил под стражу депутата муниципального совета Собинского муниципального округа и ещё одного члена ОПГ, участников которой подозревают в использовании рабского труда и мошенничестве в особо крупном размере. Два года они незаконно удерживали на автомойке троих мужчин и, применяя насилие, понуждали их бесплатно работать.

Кроме того, члены организованной преступной группы похитили с банковского счёта участника спецоперации более 1 млн рублей.

В рабство к «нищенской мафии» попал 64-летний инвалид из Белоруссии Виктор Чикунов, приехавший в Россию на заработки. Некая Наталья с мужем Анатолием заставляли Виктора и других «работников» просить денег у прохожих. «Попрошаек» развозили по точкам в Подмосковье, а кормили только утром и вечером. Помимо денег, они должны были добывать и еду.