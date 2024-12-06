Москва, 6 декабря, 2024, 23:37 — ИА Регнум. Роскомнадзор направил онлайн-кинотеатрам уведомления о необходимости удалить фильм «Руки вверх!». Об этом сообщили «Ведомостям» четыре собеседника.

Причиной такого решения стали определения Мосгорсуда от 3–5 декабря, удовлетворившие требования ООО «Компания Топ7» о предварительных обеспечительных мерах на фонограммы песен группы «Руки вверх». Уведомления направлены на основе определений по ссылкам на каждый видеосервис.

Представители «Кинопоиска» и Start подтвердили получение уведомлений и отметили, что исполнят их в установленные сроки. Они считают жалобы истца некорректными, ссылаясь на документы от правообладателей фильма.

Отмечается, что владельцем ООО «Компания Топ 7» является Юлия Палийчук.

Музыкальный блокбастер «Руки вверх!» вышел в прокат 10 октября. Его создатели — Yellow, Black and White, «Руки вверх! Продакшн» и другие. Бюджет составил 390 млн рублей, 200 млн невозвратных из которых выделил Фонд кино. Фильм собрал в прокате уже 965,4 млн рублей и вышел на видеосервисах в конце ноября.

Ранее права на произведения группы отстаивало музыкальное издательство «Джем». В июне 2022 года Мосгорсуд запретил Google размещать хиты «Руки вверх». В июле–августе 2024 гада основатель и солист группы Сергей Жуков подал три иска к «Джему» о признании исключительных прав на музыку, тексты и фонограммы песен.

В ноябре 2024 года МВД возбудило уголовное дело о незаконном использовании фонограмм песен группы. В постановлении говорится, что ущерб оценивается в 13,4 млн рублей, и интернет-платформы получают претензии от «Компании Топ7».

Генеральный продюсер Yellow, Black and White Денис Жалинский заявил, что в фильме используются песни на законных основаниях, и любая блокировка контента неправомерна.

«Все фонограммы были написаны Сергеем Жуковым и принадлежат его авторству. Любая блокировка нашего контента неправомерна. Мы подали ответные иски», — пояснил Жалинский.

Он добавил, что поданы ответные иски и возбуждено уголовное дело о незаконном использовании прав.

Как сообщало ИА Регнум, Таганский районный суд Москвы взыскал задолженность по оплате за коммунальные услуги с Сергея Жукова. Сумму долгов музыканта за услуги ЖКХ не раскрыли.

Это не первый случай, когда суд взыскал задолженность с Жукова за неуплату коммунальных услуг. В июле мировой судья также принял в отношении певца два соответствующих решения.