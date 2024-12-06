Москва, 6 декабря, 2024, 23:24 — ИА Регнум. Wildberries может снять с продажи ароматические ингаляторы, пользующиеся популярностью в том числе среди детей. Компания начала проверку.

Иван Шилов ИА Регнум Маркетплейс

По данным РБК, в Госдуме обратили внимание на карманные аромаингаляторы, которые набирают популярность на маркетплейсах у подростков. Парламентарии обратились в Роспотребнадзор. Эксперты проверят состав аромаингаляторов на наличие запрещённых или ограниченных к обороту веществ.

В описаниях на маркетплейсе говорится, что ингаляторы содержат эфирные масла, обладают «освежающим и бодрящим эффектом, помогают снять усталость, облегчают дыхание и могут быть полезны при заложенности носа, сонливости и тошноте».

В свою очередь в Wildberries подчеркнули, что регулярно мониторят витрину маркетплейса, блокируют продажу запрещённых товаров и оперативно реагируют на обращения госорганов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Госдуме заметили, что маркетплейсы продают электронные сигареты детям. Депутаты обратились в прокуратуру.

За первые три квартала 2024 года объёмы продаж товаров для квадроберов на Wildberries выросли на 4800% в штуках. Рекорд продаж пришёлся на май. Председатель патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Фёдор Лукьянов подчеркнул, что квадробинг является опасной субкультурой, готовящей детей к принятию антиценностей ЛГБТ-сообщества (экстремистское движение, запрещённое на территории РФ).