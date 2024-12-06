Киев, 6 декабря, 2024, 23:07 — ИА Регнум. В феврале 2023 года два одинаковых поезда одновременного курсировали по разным маршрутам во время визита главы Белого дома Джо Байдена в Киев. Этот манёвр был сделан для того, чтобы никто не знал, в каком из них находится американский лидер. О «поезде-призраке» по прошествии времени написала газета New York Times со ссылкой на заместителя директора компании Украинские железные дороги» («Укрзализныця») по коммуникациям и клиентскому маркетингу Александра Шевченко.

Для соблюдения секретности и конспирации Байдена сопровождал «поезд-призрак». Президент США прибыл на Украину с необъявленным визитом для встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

«Когда Байден посетил Киев, два одинаковых поезда одновременно курсировали по разным маршрутам, чтобы никто не знал, какой из них «поезд-призрак», а какой настоящий», — цитирует издание Шевченко.

Поезд, перевозивший президента Байдена, украинские власти называли Rail Force One — рельсовая сила номер один.

Как сообщало ИА Регнум, Пентагон заявил, что с начала работы администрации президента Джо Байдена общая сумма военной помощи Украине превысила 62 млрд долларов.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что никакая военная помощь Киеву не может изменить ход спецоперации, а поставки оружия на Украину только подтверждают участие стран НАТО в конфликте. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что поставки оружия киевскому режиму только истощают ресурсы государств, которые в этом участвуют.