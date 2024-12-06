Париж, 6 декабря, 2024, 22:45 — ИА Регнум. Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров первый раз после своего задержания во Франции прибыл 6 декабря в суд на допрос по существу дела о возможной причастности к преступной деятельности, осуществляемой с использованием его мессенджера. Об этом сообщило агентство AFP.

TechCrunch

Дуров приехал в суд в 10:00 вместе с адвокатами Давидом-Оливье Камински и Кристофом Ингреном. При этом никаких комментариев он СМИ давать не стал, заявив лишь, что «верит во французское правосудие».

Издание отметило, что технику, которую полиция изъяла у Дурова и его спутницы Юлии Вавиловой, вернули лишь 5 декабря.

Как сообщало ИА Регнум, политика конфиденциальности мессенджера Telegram с 2018 года предусматривает передачу властям данных преступников большинства стран. Никаких нововведений в этом смысле компания не принимала. Об этом 2 октября заявил Павел Дуров, которого во Франции обвинили в отказе предоставлять такую информацию.

Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже 24 августа. Соответствующий ордер выдало Национальное управление судебной полиции Франции (OFMIN) на основании предварительного расследования. Дурова поместили под стражу. Франция считает его причастным к совершению преступлений из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями.

Предприниматель 6 сентября заявил, что поставил цель снизить возможность использования Telegram в преступных целях. Преступники могут злоупотреблять платформой, особенно на фоне увеличения количества пользователей. Telegram в частности и соцсети в целом должны стать безопаснее, считает Дуров.