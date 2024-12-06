Сухум, 6 декабря, 2024, 22:31 — ИА Регнум. Время отключения электроэнергии в Абхазии будет увеличено с четырёх до шести часов в сутки с 7 декабря. Об этом сообщили в «Черноморэнерго».

Иван Шилов ИА REGNUM

В компании пояснили, что график изменён в связи с необходимостью оптимизации потребления электроэнергии и обеспечения стабильности энергоснабжения.

«Меры направлены на поддержание надёжности электросетей и предотвращение возможных перебоев в подаче электроэнергии», — отметили в «Черноморэнерго».

Сообщается, что переток электроэнергии из России оплачен до 7 декабря включительно. С 1 ноября действует ограничение — электричество отключают на два часа в дневное время и на два часа в ночное время.

Как сообщало ИА Регнум, в Абхазии 15 ноября начались протесты. Сторонники оппозиции прорвались в здания правительственного комплекса и захватили их. Они выступали против ратификации соглашения об инвестиционном сотрудничестве с Россией, опасаясь, что российский бизнес вытеснит абхазских бизнесменов, и требовали отставки президента.

На тот момент занимавший пост президента страны Аслан Бжания назвал действия оппозиции антироссийскими. По его словам, демонстранты исказили суть инвестиционного соглашения. 19 ноября глава государства дал согласие на свою отставку и написал заявление.

Из-за протестов политической оппозиции в Абхазии есть риск того, что население республики останется без электричества, заявил Аслан Бжания.

Министр юстиции Абхазии Анри Барциц заявил, что западные спецслужбы финансово поддерживали определённые неправительственные организации в Абхазии для дестабилизации ситуации в республике.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 18 ноября заявил, что двусторонние отношения РФ и Абхазии являются важным приоритетом российской политики, поэтому Кремль выступает за скорейшую нормализацию ситуации в республике.