* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом; физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Мадрид, 6 декабря, 2024, 21:39 — ИА Регнум. Живущая в Испании телеведущая Татьяна Лазарева (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявила, что хотела бы вернуться в Россию и мечтает об этом.

Станислав Красильников/ТАСС

В размещённом на YouTube интервью Фариде Курбангалеевой (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) Лазарева сказала, что не исключает возможности возвращения, и отметила, что у неё есть сложности с ассимиляцией за границей.

«Конечно, я не исключаю, что я туда вернусь, естественно, вернусь, я хочу этого и мечтаю», — сказала Лазарева.

При этом она добавила, что допускает вариант, при котором не сможет вернуться в Россию, поскольку против неё было возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении Лазаревой по уголовному делу об оправдании терроризма. В августе 2023 года Лазарева в одном из интервью заявила о допустимости осуществления террористических атак на города России с использованием беспилотников и таким образом публично оправдала терроризм, напомнило ведомство.

Телеведущая ранее назвала «неразберихой» объявление её в международный розыск и выразила уверенность, что якобы политическое «преследование» со стороны российского правосудия не станет для Интерпола поводом разыскивать её. В октябре Лазареву объявили в международный розыск. Адвокат обвиняемой Леонид Соловьёв ранее заявил, что Лазарева не считает себя виновной.