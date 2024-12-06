Оттава, 6 декабря, 2024, 21:15 — ИА Регнум. Власти Канады решили дополнить перечень запрещённого в стране оружия, часть которого Оттава собирается отправить в качестве помощи Киеву. Об этом 5 декабря сообщила канадская газета National Post (NP).

Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/Володимир Зеленський

Как отмечается в публикации, министр общественной безопасности Канады Доминик Леблан заявил, что в указанном списке появились ещё 324 уникальные марки и модели стрелкового вооружения, которое считается «штурмовым». Решение правительства о расширении перечня уже вступило в силу.

Всего в указанном списке насчитывается примерно 14 500 различных единиц огнестрельного оружия. Газета также привела заявление Леблана, который не исключил, что на Украину может быть отправлена продукция, изъятая у розничных торговцев в рамках новых правил.

Как сообщало ИА Регнум, в середине сентября газета Ottawa Citizen написала, что министерство национальной обороны Канады намерено отправить на Украину пистолеты, которые изначально должны были быть утилизированы. Эти сведения тогда подтвердила официальный представитель ведомства Андре-Анн Паулин. Она уточняла, что поставка этого оружия ожидается в декабре 2024 года.

Ещё в мае министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявляла, что Оттава не выдвигает условий Киеву по использованию оружия, передаваемого канадской стороной для нужд ВСУ. Она добавила, что в этом вопросе следует занимать «прогрессивную позицию».

В августе российское посольство в Оттаве подчеркнуло, что Канада вместе с западными странами ведёт против России необъявленную войну, предоставляя Украине право использовать канадское оружие на территории России. Дипломаты также отметили, что у них не было иллюзий по поводу так называемой сдержанности Запада.