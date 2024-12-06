Москва, 6 декабря, 2024, 20:59 — ИА Регнум. С 2 января 2025 года изменятся тарифы на проезд в городском транспорте Москвы, сообщила 6 декабря пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Артем Геодакян/ТАСС

Корректировка тарифов поможет сделать транспорт ещё более современным, а поездки — комфортнее и безопаснее, сказано в сообщении.

«4-й год подряд разовая поездка по биометрии останется самой выгодной. Её стоимость составит 59 руб. Стоимость одной поездки по билетам «Единый» на 30, 90 и 365 дней изменится в среднем на 2 руб. Пересадки между наземным транспортом и между метро, МЦК, МЦД останутся бесплатными», — сообщила пресс-служба.

Также с 1 января 2025 года изменится стоимость перемещения и хранения транспортных средств, сказано в сообщении. При этом стоимость останется ниже фактических затрат города на эвакуацию. Кроме того, изменятся тарифы на некоторых парковках со шлагбаумом, добавила пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре пресс-служба Национальной системы платёжных карт сообщила, что пассажирам городского транспорта Москвы в виде кешбэка за оплату поездок QR-кодом через Систему быстрых платежей вернулось более 20 млн рублей.

Также в ноябре заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов проинформировал, что за четыре года помощью чат-бота Александры, разработанного для столичного Дептранса, воспользовались около 1,7 млн москвичей.