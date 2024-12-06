Краснодар, 6 декабря, 2024, 20:27 — ИА Регнум. Педагогическое расследование проведут в связи с нападением ученика с ножом на подростков в одной из школ в Краснодаре, сообщила 6 декабря министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Воробьёва.

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Кроме того, глава ведомства отметила, что учащимися учебного заведения окажут всю необходимую помощь.

«Будет проведено педагогическое расследование, школьникам будет оказана вся необходимая помощь, в том числе психологическая», — написала она в своём Telegram-канале.

По словам Воробьёвой, инцидент требует тщательного анализа, который позволит выработать меры и избежать повторения подобных событий. Министр уточнила, что сейчас проходят следственные мероприятия.

Она также написала, что, по информации администрации школы, один из восьмиклассников нанёс два ножевых ранения ученику другого класса. Всего, по данным Воробьёвой, в настоящее время в больнице находятся двое несовершеннолетних.

Как сообщало ИА Регнум, ранее оперативный штаб Краснодарского края проинформировал, что напавший на других школьников ученик задержан. На месте случившегося работают сотрудники правоохранительных органов.

Кроме того, в оперштабе рассказали, что в результате нападения пострадали пятеро школьников. Одного из них доставили в детскую краевую клиническую больницу в состоянии средней тяжести.

Ещё один ученик получил ножевую рану стопы, а другой — перелом носа и сотрясение мозга. Оба также находятся в больнице под наблюдением врачей. Помимо этого, ещё у двоих учеников были выявлены лёгкие травмы. Они отказались от госпитализации.