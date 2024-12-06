* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Краснодар, 6 декабря, 2024, 19:40 — ИА Регнум. Ученик восьмого класса, напавший с ножом на своих учеников в одной из школ Краснодара, мог сделать это из-за слишком громкой музыки, сообщил источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

По предварительным данным, дети включили через bluetooth-колонку песню рэпера Алишера Моргенштерна (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Началась ссора, в ходе которой один из учеников выхватил нож и стал наносить удары включившему музыку, а затем и тем, кто пытался его остановить.

Мать одного из учеников заявила, что на колонке тогда играла именно песня Моргенштерна.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3933892" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Ученик напал с ножом на одноклассников в краснодарской школе

Как передавало ИА Регнум, 6 декабря ученик напал с ножом на одноклассников в одной из школ Краснодара. По последним данным, пострадали пять школьников. Нападавший задержан. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Следователи выясняют, зачем ученик носил с собой нож в школу и как смог пронести оружие в учебное заведение.

Прокуратура Прикубанского округа Краснодара начала проверку по факту нападения на учеников в школе в этом городе.