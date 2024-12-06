Якутск, 6 декабря, 2024, 20:38 — ИА Регнум. «Росгеология» выявила на Делянкирской площади в Якутии более 145 тонн прогнозных ресурсов рудного золота. Об этом компания сообщила в своём пресс-релизе.

АО «Росгео»

Организация проводила поисковые работы с 2022 по 2024 год и нашла залежи рудного золота на территории Оймяконского и Момского улусов, которые оценила в 145,17 тонны.

В релизе также сообщается, что на перспективных участках Красивый и Тунгусский специалисты дочернего предприятия Росгео АО «Якутскгеология» отыскали канавы и скважины 22 золотоносных зон вместо предусмотренных проектом пяти минерализованных зон.

«По результатам лабораторно-технологических исследований золотосодержащих руд, выполненных Геотехнологическим центром АО «Росгео», установлено, что технологическое извлечение золота составляет от 88,3% до 93,94%», — говорится в заявлении.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Сибири нашли новый способ добычи золота из отходов. Вторичная переработка руды по новой технологии даёт возможность извлекать из неё ценные металлы без выбросов рудной пыли в атмосферу, сообщил научно-образовательный центр «Енисейская Сибирь». По словам экспертов, переработка является экономически эффективной и позволяет освоить колоссальные объёмы промышленных отходов.