Москва, 6 декабря, 2024, 19:18 — ИА Регнум. Москва считает возможным и предпочтительным урегулирование противоречий со странами Запада через переговоры, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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«Я хотел бы подчеркнуть, что все противоречия мы считаем возможным и предпочтительным уладить путём честных переговоров на основе баланса интересов. Мы к этому готовы», — отметил дипломат в беседе с KP.RU.

Рябков уточнил, что для переговоров другая сторона должна унять свои амбиции и смириться с тем, что интересы России всё равно придётся учитывать.

Замглавы МИД также отметил, что задачей номер один на данный момент является восстановление хотя бы минимального межгосударственного диалога, который Вашингтон свёл к минимуму. По его словам, это особенно важно сделать ввиду прихода к власти администрации избранного президента США Дональда Трампа.

Как передавало ИА Регнум, 24 октября на саммите БРИКС в Казани президент России Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине происходит к огромному сожалению России. Путин также отмечал, что Россия заинтересована в том, чтобы завершить конфликт на Украине как можно быстрее. Однако определять сроки завершения СВО — сложная и контрпродуктивная вещь, подчёркивал российский лидер.

Российская сторона неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию конфликта при условии выполнения всех требований, поставленных в рамках специальной военной операции. Путин заявил, что ключ к решению украинского кризиса находится в руках Запада. Как указывал российский лидер, если Запад действительно заинтересован в завершении конфликта, необходимо прекратить поставки Киеву вооружений.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 6 ноября заявил, что США могут прекратить украинский конфликт очень быстро. Именно это государство, пояснил он, и прямо, и косвенно вовлечено в противостояние с Москвой.