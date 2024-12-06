Киев, 6 декабря, 2024, 19:46 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский и руководитель его офиса Андрей Ермак должны быть арестованы и переданы суду сразу после заключения мирного договора с Россией. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своём Telegram-канале.

Украинский депутат отметил, что поддерживает любые инициативы команды избранного президента США Дональда Трампа по остановке украинского конфликта. И для обеспечения мира Зеленского и Ермака нужно арестовать и судить, вместе с их подельниками, считает Дубинский.

«Нужно не только законодательное и конституционное урегулирование, а и публичный уголовных процесс над виновниками войны, гибели сотен тысяч людей и нарушение их прав, а также за масштабнейшую коррупцию, и подрыв государственных устоев», — пишет он в соцсети.

Член Верховной Рады также заявил, что Ермак сразу же отправился в Вашингтон заявлять о готовности Киева к мирному урегулированию, как только появилась угроза сокращения финансирования.

«Украина превратилась в пиратский корабль-галеру с невольниками, которых государственные преступники, захватившие власть на корабле, заставляют маслать вёслами в ту же сторону, куда в конкретный промежуток времени нужно лично им. И вполне с конкретной целью — сохранить власть и награбленное, избежав ответственности», — отметил он.

Как передавало ИА Регнум, 4 декабря Андрей Ермак прилетел в Вашингтон, где провёл встречу с командой Трампа. Отмечается, что украинская делегация хотела «сгладить существенные разногласия по вопросу урегулирования» конфликта. Сам Ермак подчеркнул, что не относится пессимистично к потенциальным мирным переговорам с Россией.

В связи с этим, депутат Госдумы Алексей Чепа также предположил, что во время встречи украинскую сторону предупредили о несбыточности планов Зеленского по вступлению в НАТО. Тем не менее, препятствовать поставкам оружия, обещанным действующим президентом США Джо Байденом Трамп не будет.

28 ноября президент России Владимир Путин заявил, что Россия всегда была готова начать переговоры по урегулированию конфликта, но именно Киев от них отказывается, а глава режима даже законодательно запретил их вести. Российский лидер также отмечал, что переговоры по Украине должны быть основаны на реальности. Путин подчеркнул, что для достижения мира киевский режим, в частности, должен отказаться от планов вступить в НАТО и признать возвращение Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.