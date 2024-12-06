Брюссель, 6 декабря, 2024, 18:48 — ИА Регнум. Представители стран Евросоюза на встрече в пятницу не смогли согласовать 15-й пакет санкций в отношении России из-за позиции двух стран. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на источники в дипломатических кругах.

Jean-Etienne Minh-Duy Poirrier

6 декабря европейские государства в третий раз попытались согласовать новый антироссийский санкционный список. Согласно данным агентства, среди пунктов значилось продление для Чехии срока импорта дизельного топлива и других продуктов из российской нефти, произведённых на словацком заводе.

«Два государства-члена заблокировали принятие из-за разногласий по поводу продления срока, предоставленного европейским компаниям для вывода инвестиций из России», — передаёт издание слова дипломатов.

Отмечается, что члены Европейского союза позже попробуют ещё раз принять 15-й пакет санкций. Что за страны блокировали санкции, в этот раз не указывается.

Как передавало ранее ИА Регнум, в рамках 15-го пакета санкций Еврокомиссия предложила внести в список более 50 физических лиц и около 40 организаций, заморозив их активы и запретив поездки. Список также включал в себя запрет на вход в европейские порты и доступ к перевозкам для более чем 45 российских нефтяных танкеров.

В основном рестрикции в ЕС намерены ввести против российских военных производителей и ряда китайских фирм, имеющих отношение к военно-промышленному комплексу РФ. Кроме того, союз предлагает принять санкции против организаций, якобы помогающих России получать военные технологии и базирующихся в Сербии, Иране, Индии, Таиланде, ОАЭ.