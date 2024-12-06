Москва, 6 декабря, 2024, 18:36 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков допустил проведение новой «Ялтинской конференции», которая закрепит новую геополитическую конфигурацию по итогам специальной военной операции России.

США должны быть принуждены к переговорам, заявил Рябков в интервью kp.ru.

«Идею «Ялты 2.0» я в принципе не исключал бы, но в контексте принуждения Вашингтона к переговорным решениям, закрепляющим новую геополитическую конфигурацию по результатам СВО», — сказал заместитель министра.

Рябков также отметил, что достижение Россией целей СВО станет стратегическим поражением США. Планы «горячих голов» в НАТО ведут к лобовому столкновению ядерных держав, и Россия пытается образумить их своими сигналами, отметил заместитель министра.

Как передавало ИА Регнум, 21 ноября президент России Владимир Путин заявил, что в минувшие дни против России было применено дальнобойное оружие западных стран, и отметил, что после этого конфликт на Украине приобрёл глобальный характер. Те, кто сомневается, что Россия готова к любому развитию событий, сомневаются напрасно, подчеркнул глава государства.

Путин рассказал, что ВС РФ нанесли по заводу «Южмаш» в Днепропетровске удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Средств противодействия новейшим российским ракетам не существует, подчеркнул президент. Объекты для поражения будут определяться исходя из угроз, Россия имеет право атаковать в том числе и объекты стран НАТО, добавил Путин.

Ранее президент отмечал, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году, заявлял глава государства.