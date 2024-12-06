Москва, 6 декабря, 2024, 18:35 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел РФ вызывало временного поверенного в делах Латвии в Москве Даце Рутку, сообщили 6 декабря в пресс-службе внешнеполитического ведомства России.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«5 декабря в МИД России была вызвана временный поверенный в делах Латвии в России Даце Рутка», — говорится в заявлении.

Дипломату был выражен протест в связи с очередной волной уничтожения российского историко-культурного наследия в указанной стране. Уточняется, что, в частности, это касается демонтажа памятника военачальнику Михаилу Барклаю де Толли, мемориальной доски поэту Александру Пушкину и бюста дворянки Анны Керн.

В МИД заявили поверенному, что такие действия глубоко аморальны и неприемлемы в цивилизованном мире. Также сообщается, что власти РФ призывали ЮНЕСКО и другие профильные международные институты осудить подобные шаги, которые в российском министерстве назвали варварскими.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2022 года в МИД РФ вызвали Мариса Риекстиньша, который тогда возглавлял латвийское посольство в Москве. Ему выразили протест в связи со сносом советских памятников в Латвии.

Дипломату также было заявлено о противозаконных шагах Риги, направленных на создание препятствий в работе культурного центра «Дом Москвы» в столице прибалтийской республики и санатория «Янтарный берег» в Юрмале.