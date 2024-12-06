Тбилиси, 6 декабря, 2024, 18:28 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Грузии уведомило секцию интересов РФ в этой стране о задержании четырёх россиян на митингах в Тбилиси.

РИА Новости

С конца ноября в Тбилиси активизировались протесты. Поводом стало объявление премьер-министра Ираклия Кобахидзе о решении правительства до конца 2028 года не обсуждать вопрос о переговорах по поводу вступления в ЕС. Также власти Грузии отказались от всех бюджетных грантов, предоставляемых Евросоюзом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сравнил ситуацию в Грузии с украинским Майданом. Он пояснил, что события в республике имеют все признаки «оранжевой революции». Представитель Кремля отметил, что грузинские власти принимают меры по стабилизации ситуации.

Попытки оппозиции повторить в Грузии сценарий украинского Майдана провалились, заявил Кобахидзе 3 декабря. Организаторы протестов, в том числе представители неправительственных организаций, не уйдут от ответственности, подчеркнул премьер Грузии. Он также рассказал, что ряд западных политиков прямо угрожали Грузии Майданом.

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