Прозападный кандидат осудила решение отменить итоги выборов в Румынии
Прозападный кандидат осудила решение отменить итоги 1-го тура выборов в Румынии
Бухарест, 6 декабря, 2024, 19:01 — ИА Регнум. Прозападный кандидат в президенты Румынии и глава партии «Союз спасения Румынии» (USR) Виктория Ласкони осудила решение Конституционного суда республики об отмене итогов первого тура выборов главы государства.
Ранее Конституционный суд Румынии аннулировал итоги первого тура президентских выборов якобы из-за нарушений в ходе предвыборной кампании.
«Это решение Конституционного суда незаконное и аморальное. Это момент, когда румынское государство растоптало демократию. Эти выборы должны были продолжиться, чтобы уважать волю румынского народа», — заявила кандидат, которая прошла во второй тур голосования.
Политик отметила, что президенты назначаются не закулисными совещаниями, а через реализацию воли народа. Ласкони также заявила, что у неё украли победу.
Как передавало ИА Регнум, 24 ноября выступающий за сотрудничество с Россией независимый кандидат Кэлин Джорджеску набрал в первом туре на выборах президента Румынии 22,93% голосов, а Ласкони, выступающая за партнёрство с НАТО и США, — 19,16% голосов. Предполагалось, что второй тур пройдёт 8 декабря и в нём сойдутся только два этих кандидата.
Газета The Financial Times 25 ноября назвала «политическим землетрясением» победу Джорджеску в первом туре выборов президента Румынии. По словам автора публикации, никто не мог предсказать такого результата выборов и не ждал его.