Бухарест, 6 декабря, 2024, 19:01 — ИА Регнум. Прозападный кандидат в президенты Румынии и глава партии «Союз спасения Румынии» (USR) Виктория Ласкони осудила решение Конституционного суда республики об отмене итогов первого тура выборов главы государства.

Global Look Press/Cristian Cristel/XinHua

Ранее Конституционный суд Румынии аннулировал итоги первого тура президентских выборов якобы из-за нарушений в ходе предвыборной кампании.

«Это решение Конституционного суда незаконное и аморальное. Это момент, когда румынское государство растоптало демократию. Эти выборы должны были продолжиться, чтобы уважать волю румынского народа», — заявила кандидат, которая прошла во второй тур голосования.

Политик отметила, что президенты назначаются не закулисными совещаниями, а через реализацию воли народа. Ласкони также заявила, что у неё украли победу.

Как передавало ИА Регнум, 24 ноября выступающий за сотрудничество с Россией независимый кандидат Кэлин Джорджеску набрал в первом туре на выборах президента Румынии 22,93% голосов, а Ласкони, выступающая за партнёрство с НАТО и США, — 19,16% голосов. Предполагалось, что второй тур пройдёт 8 декабря и в нём сойдутся только два этих кандидата.

Газета The Financial Times 25 ноября назвала «политическим землетрясением» победу Джорджеску в первом туре выборов президента Румынии. По словам автора публикации, никто не мог предсказать такого результата выборов и не ждал его.