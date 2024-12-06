Москва, 6 декабря, 2024, 18:18 — ИА Регнум. Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 6 декабря опубликовала состав сборной легионеров на Кубок Первого канала.

Валерия Калугина/ТАСС Вениамин Королев («Спартак») и Дерек Барак («Витязь») во время матч

Команда легионеров примет участие в турнире впервые, напомнил президент КХЛ Алексей Морозов.

«Лига благодарна клубам и самим игрокам за то, что они с интересом откликнулись на вызов в сборную. Нам вместе удалось собрать хорошую команду, которая составит конкуренцию сборным «Россия 25», Казахстана и Белоруссии, поднимет интерес и внимание к турниру», — заявил Морозов.

В состав команды вошли вратари Хантер Миска («Динамо» Москва), Патрик Рибар («Спартак»), Джереми Смит («Куньлунь Ред Стар»), защитники Джошуа Брук, Николас Мелош (оба — «Динамо» Минск), Джесси Грэм («Сочи»), Райан Меркли («Авангард»), Митчелл Миллер («Ак Барс»), Робин Пресс («Металлург»), Дин Стюарт («Витязь»), Колби Уильямс (ЦСКА), Маркус Филлипс («Торпедо»), Михал Чайковский («Спартак»), Либор Шулак («Адмирал»).

Нападающими сборной легионеров станут Энди Андреофф («Сибирь»), Дерек Барак, Фредерик Готье (оба — «Витязь»), Уильям Биттен, Адам Ружичка (оба — «Спартак»), Александр Гальченюк, Арно Дюрандо (оба — «Амур»), Ян Дрозг («Куньлунь Ред Стар»), Диллон Дюбе (минское «Динамо»), Ник Меркли («Автомобилист»), Ник Петан, Дмитрий Яшкин (оба — «Ак Барс»), Джек Родуолд, Джованни Фьоре (оба — «Адмирал»), Райан Спунер («Авангард»), Нэйтан Тодд, Александр Хмелевски (оба — «Салават Юлаев»).

Тренерский штаб сборной легионеров возглавят канадские специалисты Майк Кинэн и Майк Пелино.

Кубок Первого канала пройдёт 12–15 декабря на «СКА-Арене» в Петербурге.

Как передавало ИА Регнум, в октябре президент Владимир Путин предоставил российское гражданство хоккеисту московского «Динамо» Седрику Пакетту. В составе московской команды канадец выступает с 2023 года.

В июле Путин подписал закон, расширяющий полномочия профессиональных спортивных лиг. Они получили право независимо от международных и общероссийских спортивных федераций разрабатывать и утверждать положения своих соревнований.