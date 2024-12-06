Вашингтон, 6 декабря, 2024, 18:23 — ИА Регнум. Число бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые дезертируют или самовольно бросают позиции, растёт, усугубляя нехватку личного состава. Об этом пишет американское агентство Bloomberg со ссылкой на данные генпрокуратуры Украины и оценки экспертов.

ИА Регнум

«По данным Генеральной прокуратуры, с 2022 года в Украине было возбуждено почти 96 тыс. уголовных дел против военнослужащих, которые покинули свои позиции после начала конфликта. При этом за последний год произошло увеличение количества таких случаев в шесть раз», — указано в публикации.

В материале уточняется, что Киев сталкивается сейчас с острой нехваткой кадров в военной сфере, особенно на фоне успешного наступления ВС РФ.

Представители агентства также спросили у Александра Гринчука из военной службы правопорядка Украины о точном числе случаев самоволки, однако он отказался называть конкретные цифры. При этом, по оценке экспертов Bloomberg, число таких случаев может превышать 100 тыс.

Как передавало ИА Регнум, 1 декабря газета Financial Times (FT) сообщила, что за первые десять месяцев текущего года из украинской армии дезертировало больше бойцов, чем за два вместе взятых предыдущих года. По данным авторов публикации, с января по октябрь украинской прокуратурой было возбуждено порядка 60 тыс. уголовных дел в отношении оставивших свои позиции военных ВСУ.

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая 8 ноября рассказала, что проходящие военную подготовку на полигонах ВСУ рекруты каждый день самовольно оставляют свои части. По её словам, также среди украинских новобранцев нередки случаи пьянства.

Ранее в этот же день британский журнал The Economist написал со ссылкой на источники в генштабе Украины, что боевики украинских формирований массово бегут с фронта на фоне падения их морального духа. Отмечалось, что доля дезертиров в рядах украинской армии достигает 20%.

Депутат Верховной рады Анна Скороход 29 октября заявила, что свыше 100 тыс. военных ВСУ дезертировали или самовольно оставили свою часть. По её утверждению, в военных действиях принимают участие якобы только 10–15% от общей численности украинских войск.