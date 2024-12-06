Москва, 6 декабря, 2024, 17:59 — ИА Регнум. В экспозиционном пространстве «Музей героизма» на ВДНХ покажут анимированный фильм о героях России и их подвигах. Картина создана по сценарию известного писателя Сергея Лукьяненко.

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Зрители увидят примеры настоящего мужества и доблести со времен Древней Руси и до наших дней. Транслировать фильм будут на большом кольцевом экране в зале славы музея.

Перед зрителями картины оживет история: они увидят Вещего Олега, который прибивает щит к вратам Царьграда, мирное воссоединение Крыма с Россией, строительство Крымского моста, подвиги участников специальной военной операции.

Музей героизма — мультимедийное выставочное пространство, основная задача которого — сохранение памяти о героях страны. Знакомство с экспозицией начинается с зала славы, где представлена многовековая летопись героизма с древних времен до наших дней. На шести опорах установлен кольцевой LED-экран диаметром семь метров, в нем 70 светодиодных модулей.

В центре зала славы под кольцевым экраном располагается арт-объект «Сердце героя». Это символ истинного самопожертвования, способности совершить подвиг во имя великих целей, во благо других людей.

Кроме того, в зале можно увидеть 34 уникальные награды СССР и Российской Федерации. В их числе — медаль «Золотая звезда», которой был награжден Герой Советского Союза Александр Покрышкин, медаль «Герой Труда Российской Федерации» Валерия Гергиева, орден Красной Звезды Михаила Катукова, орден Гагарина Валентины Терешковой и другие высокие награды, которых удостоены лучшие люди страны.