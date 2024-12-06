Москва, 6 декабря, 2024, 18:02 — ИА Регнум. Платформа «Сферум» запускает Всероссийский новогодний марафон «Огоньки Сферума» для педагогов и учащихся детских садов, школ, творческих кружков и колледжей, победители получат ценные призы, сообщила 6 декабря пресс-служба VK.

РИА Новости/Екатерина Лызлова

Проект реализуется в партнёрстве с «Росдетцентром» и Форумом классных руководителей. Чтобы принять участие в марафоне, необходимо собрать команду из учащихся (до 30 человек) во главе с педагогом-капитаном и заполнить заявку на сайте «Огоньков Сферума». Каждая образовательная организация может быть представлена несколькими командами.

Для подготовки к Новому году «Сферум» запускает чат-бот «Открытки» по созданию уникальных поздравлений, сообщила также пресс-служба. Пользователь может выбрать категорию получателя и шаблон открытки. Поздравительный текст можно написать самостоятельно или выбрать из предложенных. Сервис соберёт готовую открытку, которую можно будет переслать в личные сообщения или групповой чат.

Кроме того, «Сферум» совместно с сервисом «Другое Дело» подготовил новогоднюю игру «Календарь с подарками», сказано в сообщении. Игра содержит шесть заданий для создания праздничного настроения. За выполнение каждого задания пользователь получит уникальный новогодний стикер с белым медвежонком Арти.

Для участия в марафоне «Огоньки Сферума» команды в срок до 17 декабря должны создать творческую визитку и опубликовать ее в официальных пабликах образовательных организаций с хештегом #ОгонькиСферума, а также передать эстафету трём другим организациям, упомянув их в видео, сказано в сообщении. Участникам марафона предложат выполнить задания игры «Календарь с подарками» и подготовить новогодние поздравления при помощи сервиса «Открытки» в учебном профиле «Сферум» в «VK Мессенджере».

По итогам марафона будут выбраны 10 победителей в номинации «Команда» и 30 — в номинации «Образовательная организация». Награждать будут за наибольшую активность и творческий подход в ходе выполнения заданий. Команды получат ценные призы, среди которых — техника для создания видеоконтента, умные колонки VK с голосовым помощником, брендированные подарки, дипломы и сертификаты.

Марафон завершится праздничным новогодним прямым эфиром — онлайн-ёлкой для всех образовательных организаций страны, отметила пресс-служба. Эфир с участием специально приглашенных гостей пройдёт в формате трансляции в «Сферуме» и «VK Видео».

Как передавало ИА Регнум, к началу нового учебного года «Сферум» подготовил новые функции для педагогов, родителей и учащихся. В учебном профиле «Сферум» в «VK Мессенджере» появилось мини-приложение «Помощник ученика», с помощью которого учащиеся 5–9-х классов смогут самостоятельно готовиться онлайн к всероссийским проверочным работам и основному государственному экзамену.

Кроме того, разработчики расширили возможности трансляций и звонков, обновили чаты и каналы. Также появилась новая функция для безопасного общения. Обновления создавались в соответствии с запросами пользователей, отмечалось в сообщении.