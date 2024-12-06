Клин, Московская область, 6 декабря, 2024, 17:51 — ИА Регнум. В Подмосковье нашли мертвым музыканта Кирилла Балабанова. Он пропал 14 ноября, спустя 3 недели было обнаружено его тело. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

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Тело 27-летнего музыканта было обнаружено рядом с трассой вблизи деревни Троицкое в Клинском районе Московской области.

«По оперативным данным, 27-летний мужчина перестал выходить на связь с близкими 14 ноября. Последний раз его видели в районе деревни Рахманово Солнечногорского городского округа. 17 ноября начались поиски, которые продолжались до 4 декабря. Тело пропавшего обнаружил местный житель, он сообщил об этом в правоохранительные органы», — рассказал собеседник агентства.

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Известно, что в поисках пропавшего артиста принимали участие оперативные службы и волонтёры, они совершили порядка 11 выездов.

Кирилл Балабанов родился 3 апреля 1997 года. Он известен под псевдонимом IMAGOBABY. Кирилл записывал треки в стиле техно и вел канал на известном видеохостинге.