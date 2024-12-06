Санкт-Петербург, 6 декабря, 2024, 17:54 — ИА Регнум. Благотворительный проект «МегаФона» «Будущее зависит от тебя» стал лауреатом в номинации «Ответственный бизнес» международной премии «#Мы вместе — 2024». Он реализуется почти 20 лет по всей России. В его основе — всероссийский чемпионат по футболу между командами из детских домов и школ-интернатов.

«МегаФон» «МегаФон» получил премию за проект «Будущее зависит от тебя»

У истоков спортивного благотворительного проекта «Будущее зависит от тебя» стоит инициатива сотрудников «МегаФона» из Санкт-Петербурга. За 19 лет в турнире сыграли более 41 тысячи ребят — пять тысяч команд из 140 городов России.

Он помогает приобщаться к здоровому образу жизни, закалять характер, налаживать общение со сверстниками, делать первые шаги в профориентации и находить родителей. В ходе соревнований «МегаФон» снимает видео-анкеты, благодаря которым уже более 900 детей обрели новые семьи.

С февраля по апрель каждого года подростки соревнуются на городских и региональных этапах. В мае лучшие команды играют в финале в Сочи. За время проведения к играм присоединялись известные российские спортсмены: футболисты «Зенита», олимпийский чемпион Антон Шипулин, российский автогонщик Сергей Карякин и многие другие.

Для участников турнира также проводится профориентационная программа, организованная совместно с фондом «Форотех» — «Город навыков SkillCity». Для детей, которым интересна профессия журналиста, предоставляются свои возможности: каждая команда может взять воспитанника, который будет готовить репортажи о её выступлениях на турнире.

«МегаФон» «МегаФон» получил премию за проект «Будущее зависит от тебя»

По словам директора по корпоративному развитию и управлению персоналом «МегаФона» Романа Ермоленко, социальная миссия компании — объединять людей, устранять барьеры в общении, обеспечивать быстрый доступ к информации и создавать равные возможности для жизни и самореализации. «Помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей — одно из ключевых направлений благотворительной деятельности компании», — отметил он.

Международная премия «#Мыместе» проводится по поручению президента России. Организатором премии является Ассоциация волонтёрских центров, а учредителем выступает Федеральное агентство по делам молодёжи. Премия проводится при поддержке национального проекта «Образование».

В номинации «Социально значимые отраслевые проекты», реализуемые бизнесом, в этом году было подано 719 заявок.